Выпиши в алфавитном порядке героев считалочки? На

Гость: Гость:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж - Едет жаба на еже. 3, И, К, Л, М, Н, О - Зайка, глянь к мне в окно. Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я - А у щуки - чешуя.А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, Что осталось на трубе?Барабан, барабан, Ты зря не барабань. Раз, два, три, четыре, 5 - Выводи ребят играть.Барашек на лугу гулял, Барашек рожки потерял. Шел стороной голодный волк, Барашка он зубами щелк!Барсучиха-бабушка Напекла оладушков. Угостила двух внучат - Двух драчливых барсучат, А внучата не наелись, С рёвом блюдцами стучат!Бегал заяц по болоту, Он искал себе работу, Да работы не нашел, Сам заплакал и пошел.Бегал по двору щенок Видит пирога кусок, Под крыльцо залез и съел, Задремал и засопел. А вот мы не будем спать, Всем нам хочется играть.Бомба взрывается, Игра начинается. В начале игры: Раз, два, три, Огонь, пали!В гараже стоят машины - Волга, Чайка, Жигули, От какой берешь ключи?В такси уселась такса, - А какая для таксы такса? - Равны и таксы и коты - Что наездишь, то плати!В тихой речке у причала Рыбка рыбку повстречала. - Здравствуй! - Здравствуй! - Как дела? - На рыбалке я была, Я удила рыбака, Дядю Петю чудака. - Где же твой рыбак? Попался? - Нет, ушел хитрец, Сорвался.В чаще леса На опушке Куковали Две кукушки: Ку-ку! Ку-ку! Принесите мне муку, Я для угощенья Напеку печенья. Ку-ку! Ку-ку! Ты иди, неси муку!В этом стаде сто голов Коз, баранов и коров. Кто пасет их на здоровье, Тот и будет сам здоров.Ветер дует нам в лицо И качает деревцо. Ветерок всё тише, тише, Деревца всё выше, выше, Ветерок затих совсем - А играть мы будем все!Ветер за море летал, Ветер певчих птиц считал. Посчитал всех до одной! А потом взял выходной. Наша очередь считать! Раз, два, три, четыре, пять!Волки рыщут, Пищу ищут. Мы вначале их поймаем, А потом и поиграем.Вот напротив сидит жук - Видно злюка он из злюк. Уступи ему дорогу, Чтоб не злился очень долго.