Запишите в виде неправильной дроби натуральные числа 5 и 16 со знаменателем 7
Математика
Запишите в виде неправильной дроби натуральные числа 5 и 16 со знаменателем 7
Ответ(ы):
Гость:
5 умножить на 7 = тридцать пять седьмых; 16 умножить на 7 = сто двенадцать седьмых.
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