Автомобиль массой 4000 кг имеет площадь опоры колес 800 см/3 . Чему равно давление автомобиля на дорогу? Помогите пожалуйста !!!
Физика
Автомобиль массой 4000 кг имеет площадь опоры колес 800 см/3 . Чему равно давление автомобиля на дорогу? Помогите пожалуйста !!!
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m = 4000 кг S = 800 см² = 0,08 м² g = 9,8 м/с² Р - ? Решение: Р = F/S F = m · g F = 4000 · 9.8 = 39 200 Н P = 39 200 : 0,08 = 490 000 Па Ответ: Давление автомобиля на дорогу равно 490 кПа.
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