Автомобиль массой 4000 кг имеет площадь опоры колес 800 см/3 . Чему равно давление автомобиля на дорогу? Помогите пожалуйста !!!

Физика

Автомобиль массой 4000 кг имеет площадь опоры колес 800 см/3 . Чему равно давление автомобиля на дорогу? Помогите пожалуйста !!!

Автор: Гость