Прочитай текст.Какими формами глаголов выражены в них сказуемые? 2, 1) От парного молока быстро поправишься.2)Я поиграю во дворе?. 3) Каждый день будем сочинять история. 4) Я всегда буду помнить доброту папы и мамы.

Гость: Гость:

В первом предложении глагол выражен формой инфинитива, во втором формой 1 лица ед.ч., в буд.времени, в третьем предложении глагол состоит из 2 частей: будем+сочинять, одна из которых в форме 1 л. мн.ч., буд.врем., вторая - в форме инфинитива. В четвёртом предложении глагол состоит из двух частей: буду+помнить, первая из которых стоит в форме 1л, ед.ч., буд.вр., а вторая в форме инфинитива.