Площадь 2-х полей, засеянных пшеницей = 1000 га. урожайность 1-го-12ц с гектара, 2-го 10ц с гектара. со 2-го собрали на 18,8т меньше, чем с 1-го. Какова площадь 1-го поля?
Математика
Площадь 2-х полей, засеянных пшеницей = 1000 га. урожайность 1-го-12ц с гектара, 2-го 10ц с гектара. со 2-го собрали на 18,8т меньше, чем с 1-го. Какова площадь 1-го поля?
Ответ(ы):
Гость:
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