А женьшень однодольное или двудольное
Биология
А женьшень однодольное или двудольное
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Относятся к двудольным
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