Найдите наибольшее и наименьшее значение функции у=2х^2+4х-1. На отрезке [0; 5].
Алгебра
Найдите наибольшее и наименьшее значение функции у=2х^2+4х-1. На отрезке [0; 5].
Ответ(ы):
Гость:
Вместо Х в начале поставь 0 и реши, потом вместо Х поставь 5 и реши , то число которое будит больше то и наибольшей и то число которое меньше то наименьший
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