Ребят, помогите подготовить интервью со звездой на английском языке, на уровне 7 к??асса. Заранее спасибо)
Английский язык
Ребят, помогите подготовить интервью со звездой на английском языке, на уровне 7 к??асса. Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello! How are you? Talk story about you .
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