Ребят, помогите подготовить интервью со звездой на английском языке, на уровне 7 к??асса. Заранее спасибо)

Английский язык

Ребят, помогите подготовить интервью со звездой на английском языке, на уровне 7 к??асса. Заранее спасибо)

Автор: Гость