Ребят, помогите пожалуйста.Из произведения А.С. Пушкин "Дубровский" нужно найти 3 п??едложения, где слова автора стоят после прямой речи, 3 предложения где прямая речь стоит перед словами автора и 9 предложений, где автор разры...
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Ребят, помогите пожалуйста.Из произведения А.С. Пушкин "Дубровский" нужно найти 3 п??едложения, где слова автора стоят после прямой речи, 3 предложения где прямая речь стоит перед словами автора и 9 предложений, где автор разрывает прямую речь. Большое спасибо :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слова автора стоят после прямой речи;'Позвольте узнать,что это значит',-спросил он с притворным холоднокровием у весёлого исправника.'Зачем вы не спите?'- спросил он их.' 'До сна ли нам,-отвечал Антон.' автор разрывает прямую речь.-"Подите по дворам,-сказал им Дубровский,-вас не нужно'.'Мы,батюшка,-отвечал тонкий голос,-Василиса да Лукерья'.'Здорово,здорово,няня,-повторял он,прижимая к сердцу добрую старуху,-что батюшка,где он?каков он?'.'Чтойте смирно,-сказал он им,-а я с приказными переговорю"."Да что на него смотреть,-закричали дворовые,-ребята!долой их!"-и вся толпа двинулась."Ах,Владимир Андреевич,жто вы,- отвечал Архип пошепту,-господь помилуй и спаси!хорошо,что вы шли со свечою!""Батюшка ты наш,-сказала она пискливым голосом,-погубишь ты свою головушку!Кирилла Петрович съест нас"
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