Имеются ли квадраты натуральных чисел среди натуральных чисел от 150 до 200

Математика
Имеются ли квадраты натуральных чисел среди натуральных чисел от 150 до 200
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Гость:
ДА ИМЕЮТСЯ ПРВАИЛЬНО
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