Первую треть трассы велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч, вторую треть - со скоростью 16 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста на протяжении всего пути.Помогите пожалуйста(физика 8 кл)

Физика
Первую треть трассы велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч, вторую треть - со скоростью 16 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста на протяжении всего пути.Помогите пожалуйста(физика 8 кл)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 + 16 + 24) / 2 = 26 км/ч - средняя скорость велосипедиста на протяжении всего пути
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