Первую треть трассы велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч, вторую треть - со скоростью 16 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста на протяжении всего пути.Помогите пожалуйста(физика 8 кл)

Физика

Первую треть трассы велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч, вторую треть - со скоростью 16 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста на протяжении всего пути.Помогите пожалуйста(физика 8 кл)

Автор: Гость