Точка с принадлежит отрезку BD.найдите длину отрезка AC,если BD=10,3см,CD=7,8см
Геометрия
Точка с принадлежит отрезку BD.найдите длину отрезка AC,если BD=10,3см,CD=7,8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: BD=10.3см CD=7.8см Найти: АС. Решение: АС=BD-CD AC=10.3-7.8 AC=2.5см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из предложения 1 выпишите граматическую основу ,в предложении 5 напишите количест??о граматических основ
Русский язык
Математика
В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов,причем 630 из них были тюльпаны,а оста??ьные розы. На клумбы с тюльпанами посадили по 35 цветов на к...