Пж решите примеры 64x23 35x52 314x64 111x87 3214x46 6192x31 (в столбик)

Математика
Пж решите примеры 64x23 35x52 314x64 111x87 3214x46 6192x31 (в столбик)
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Гость:
64* 23 ---- +92 128 ------- 210 35* 52 ----- 70+ 175 ------ 945 314* 64 ------- 1256+ 1884 --------- 3140 111* 78 ------------ 888+ 777 -------- 665 3214* 46 --------- 19.284+ 12856 ---------- 32140 6192* 31 ---------- 6192+ 18486
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