Ребят помогите пожалуйста решить))) Срочно надо) Заранее спасибо) Вариант можно ??юбой, какой будет легче)

Математика

Ребят помогите пожалуйста решить))) Срочно надо) Заранее спасибо) Вариант можно ??юбой, какой будет легче)

Автор: Гость