Ребят помогите пожалуйста решить))) Срочно надо) Заранее спасибо) Вариант можно ??юбой, какой будет легче)

Математика
Ребят помогите пожалуйста решить))) Срочно надо) Заранее спасибо) Вариант можно ??юбой, какой будет легче)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)из первого y=-2-3x подставим вместо y во второе 4x-6(-2-3x)=-10 4x+12+18x=-10 22x=-22 x=-1 y=-2-3(-1)=1 ответ(-1;1) 2)2√x-3√y=1 это уравнение умножим на 3 3√x-2√y=4 это умножим на -2 6√x-9√y=3 -6√x+4√y=-8 сложим -5√y=-5 √y=1 y=1 подставим в первое уравнение вместо y 2√x-3√1=1 2√x-3=1 2√x=4 √x=2 x=4 ответ(4;1)
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