Ребят помогите пожалуйста решить))) Срочно надо) Заранее спасибо) Вариант можно ??юбой, какой будет легче)
Математика
Ребят помогите пожалуйста решить))) Срочно надо) Заранее спасибо) Вариант можно ??юбой, какой будет легче)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)из первого y=-2-3x подставим вместо y во второе 4x-6(-2-3x)=-10 4x+12+18x=-10 22x=-22 x=-1 y=-2-3(-1)=1 ответ(-1;1) 2)2√x-3√y=1 это уравнение умножим на 3 3√x-2√y=4 это умножим на -2 6√x-9√y=3 -6√x+4√y=-8 сложим -5√y=-5 √y=1 y=1 подставим в первое уравнение вместо y 2√x-3√1=1 2√x-3=1 2√x=4 √x=2 x=4 ответ(4;1)
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