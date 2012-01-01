В каком году было написано произведение дремучий медведь

Литература
В каком году было написано произведение дремучий медведь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 2012 году было написано произведение.
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