Верно ли, что: энергия связи C-O в феноле больше, чем энергия связи C-O в этаноле

Химия
Верно ли, что: энергия связи C-O в феноле больше, чем энергия связи C-O в этаноле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, правда поскольку электроны  кислорода втягиваются в сопряженную структуру ароматического кольца.
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