Верно ли, что: энергия связи C-O в феноле больше, чем энергия связи C-O в этаноле
Химия
Верно ли, что: энергия связи C-O в феноле больше, чем энергия связи C-O в этаноле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, правда поскольку электроны кислорода втягиваются в сопряженную структуру ароматического кольца.
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