Составить список потребительских качеств угля. 66 БАЛЛОВ ДАЮ.
Технология
Составить список потребительских качеств угля. 66 БАЛЛОВ ДАЮ.
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Гость:
Уголь используется как бытовое, энергетическое топливо, сырье для металлургической и химической промышленности, а также для извлечения из него редких рассеянных элементов. Каменный уголь используется для производства искусственного графита.
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