Вы пишите только те словосочетания в которых прилагательное не является излишним (учитывайте значения определяемого существительного). Укажите род, число, падеж существительных и прилагательных. Обозначье основу прилагательных....

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Вы пишите только те словосочетания в которых прилагательное не является излишним (учитывайте значения определяемого существительного). Укажите род, число, падеж существительных и прилагательных. Обозначье основу прилагательных. Мокр... вода, холодной водой, с весёлыми юношами, молодые юноши и девушки, у знакомой старушки, старым старушкам, на огромном айсберге, ледяной айсберг, с разными сувенирами, памятные сувениры, о весеннем ливне, проливной ливень, с тонким ароматом, душистым ароматом.

Автор: Гость