Вы пишите только те словосочетания в которых прилагательное не является излишним (учитывайте значения определяемого существительного). Укажите род, число, падеж существительных и прилагательных. Обозначье основу прилагательных....

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Вы пишите только те словосочетания в которых прилагательное не является излишним (учитывайте значения определяемого существительного). Укажите род, число, падеж существительных и прилагательных. Обозначье основу прилагательных. Мокр... вода, холодной водой, с весёлыми юношами, молодые юноши и девушки, у знакомой старушки, старым старушкам, на огромном айсберге, ледяной айсберг, с разными сувенирами, памятные сувениры, о весеннем ливне, проливной ливень, с тонким ароматом, душистым ароматом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Писать надо так : холодной водой(ж. род, ед. число,Тв. падеж), с весёлыми юношами (м. род, мн. число, Тв. падеж), у знакомой старушки ( ж. род, ед. число, Вин. падеж), на огромном айзберге(м. род, ед. число, Пр. падеж), с разными сувенирами (м. род, мн.число, Тв. падеж), о весеннем ливне (м.род, ед. число, ПР. падеж), с тонким ароматом(м.род, ед. число, Тв. падеж).
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