СРОЧНО!ПОЖАЛУЙСТА!Номер 7.Задачу
Математика
СРОЧНО!ПОЖАЛУЙСТА!Номер 7.Задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего путь = 300м примем путь одного из них за х, а второго за х+120м х+х+120м=300м 2х=180м 1 пловец=90м 2 пловец=210м
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