Ребят помогите,прошу!

Геометрия
Ребят помогите,прошу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это легко. Треугольники здесь равны по: Общей стороне АС угол 1 =углу 2 и АД = ВС Из этого следует, что треугольники равны по 2-м сторонам и углу между ними. Так как треугольники равны, то угол В=углу Д=108 градусам а так как угол А поделен на два равных угла, то эти два угла будут по 18 градусов, следовательно угол АСД будет равен 18 градусам 
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