Ребят помогите,прошу!
Геометрия
Ребят помогите,прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это легко. Треугольники здесь равны по: Общей стороне АС угол 1 =углу 2 и АД = ВС Из этого следует, что треугольники равны по 2-м сторонам и углу между ними. Так как треугольники равны, то угол В=углу Д=108 градусам а так как угол А поделен на два равных угла, то эти два угла будут по 18 градусов, следовательно угол АСД будет равен 18 градусам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Present Perfect Progressive(Формы настоящего завершенно-длительного времени), поставить предложения в вопросительную, и отрицательную форму. 1)Sa...
Другие предметы