Ребят помогите решить Л.Б. по физике про излучения электромагнитной индукции.
Физика
Ребят помогите решить Л.Б. по физике про излучения электромагнитной индукции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Силовая 2. B=F/IL 3.Магнитный поток — величина, равная плотности пучка силовых линий магнитного поля, проходящих через площадку. 4. От модуля магнитной индукции и угла
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