В тридевятом царстве погода меняется каждый день : день идет дождь,день светит солнце.Сколько солнечных дней будет в неделе,которая началась дождливым понедельником

Математика

В тридевятом царстве погода меняется каждый день : день идет дождь,день светит солнце.Сколько солнечных дней будет в неделе,которая началась дождливым понедельником

Автор: Гость