В тридевятом царстве погода меняется каждый день : день идет дождь,день светит солнце.Сколько солнечных дней будет в неделе,которая началась дождливым понедельником

Математика
В тридевятом царстве погода меняется каждый день : день идет дождь,день светит солнце.Сколько солнечных дней будет в неделе,которая началась дождливым понедельником
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понидельник ,среда,пятница,воскресенье дождь.Вторник, четверг,суббота солнце.Получается 3 дня будут солнечными
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