Не могу понять кратное сравнение 34 кв дм : 339999 кв мм помоги пожалуйста
Математика
Не могу понять кратное сравнение 34 кв дм : 339999 кв мм помоги пожалуйста
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Гость:
Надо просто 34:339999=0,0001
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