З поросенка строили дом из кирпичей. первый принес половину всех кирпичей и еще 6 кирпичей, второй поросенок принес половину остальных кирпичей и еще 4 кирпича. третий поросенок принес оставшиеся 10 кирпичей. сколько всего кирп...
Математика
З поросенка строили дом из кирпичей. первый принес половину всех кирпичей и еще 6 кирпичей, второй поросенок принес половину остальных кирпичей и еще 4 кирпича. третий поросенок принес оставшиеся 10 кирпичей. сколько всего кирпичей понадобилось для строительства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+4=14 (к.)- половина всех кирпичей. 14*14=28 (к.) ответ:28 кирпичей
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