З поросенка строили дом из кирпичей. первый принес половину всех кирпичей и еще 6 кирпичей, второй поросенок принес половину остальных кирпичей и еще 4 кирпича. третий поросенок принес оставшиеся 10 кирпичей. сколько всего кирп...

Математика

З поросенка строили дом из кирпичей. первый принес половину всех кирпичей и еще 6 кирпичей, второй поросенок принес половину остальных кирпичей и еще 4 кирпича. третий поросенок принес оставшиеся 10 кирпичей. сколько всего кирпичей понадобилось для строительства?

Автор: Гость