Помогите !срочно! как легим способом решить этот пример: 102*3-102*31 4 класс 3 часть учебника авторы:демидова,козлова,тонких

Математика
Помогите !срочно! как легим способом решить этот пример: 102*3-102*31 4 класс 3 часть учебника авторы:демидова,козлова,тонких
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102*3=306. 102*31=3162.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словосочетания глагол+существительное используя данные глаголы в форме 3-его лица единственного числа настоящего или будущего времени. Вн...
Ответить
Алгебра
Ну помогите ))))))))))))
Ответить
Математика
З поросенка строили дом из кирпичей. первый принес половину всех кирпичей и еще 6 кирпичей, второй поросенок принес половину остальных кирпичей и е...
Ответить
География
Судно перевозящее пассажиров и их транспортные средства
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский . прошу ! срочно! Заметное место в творчестве ??усрепова занимает цикл рассказов о матери, написанных им в 30 ...
Ответить