Составьте словосочетания глагол+существительное используя данные глаголы в форме 3-его лица единственного числа настоящего или будущего времени. Внимательно выбирайте нужную форму падежа или существительного. Сообщать (что?).....
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Составьте словосочетания глагол+существительное используя данные глаголы в форме 3-его лица единственного числа настоящего или будущего времени. Внимательно выбирайте нужную форму падежа или существительного. Сообщать (что?)..., уведомить (о чём?)... . Хвалить (кого?)..., восхищаться (кем?)... . Обвинять (в чём?)..., осуждать (за что?)... . Понять (что?)..., вникнуть (во что?)..., додуматься (до чего?)... , Хотеть (чего?)..., стремиться (к чему?)...,добиваться (чего?)... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сообщать известие,уведомить о пожаре,хвалить отца,восхищаться ребёнком,обвинять в убийстве,осуждать за преступление,понять суть,вникнуть в дело,додуматься до решения,хотеть конфет,стремиться к учёбе,добиваться цели
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