Составьте словосочетания глагол+существительное используя данные глаголы в форме 3-его лица единственного числа настоящего или будущего времени. Внимательно выбирайте нужную форму падежа или существительного. Сообщать (что?).....

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Составьте словосочетания глагол+существительное используя данные глаголы в форме 3-его лица единственного числа настоящего или будущего времени. Внимательно выбирайте нужную форму падежа или существительного. Сообщать (что?)..., уведомить (о чём?)... . Хвалить (кого?)..., восхищаться (кем?)... . Обвинять (в чём?)..., осуждать (за что?)... . Понять (что?)..., вникнуть (во что?)..., додуматься (до чего?)... , Хотеть (чего?)..., стремиться (к чему?)...,добиваться (чего?)... .

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