Почему танк имеет хорошую проходимость на грунтовой дороге

Физика
Почему танк имеет хорошую проходимость на грунтовой дороге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У него вместо колёс гусеницы
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