Ребят помогите составить сочинение по одному дню из жизни египетского крестьянина.от 3 лица
История
Ребят помогите составить сочинение по одному дню из жизни египетского крестьянина.от 3 лица
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Гость:
Пользуйся текстом в учебники и сократи. напиши просто своими словами. выпишь как они работали чем питались где жили .и сколько работали и где
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