Сходство и различия лягушек и жаб

Окружающий мир
Сходство и различия лягушек и жаб
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СХОДСТВО жабы и лягушки:жаба и лягушка откладывают икринки,кушают только насикомых. А РАЗЛИЧИЯ ПРОСТИТЕ Я НЕ ЗНАЮ
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