Обьясните пословицу: Я в лес , и он влез, я за вяз, а он завяз

Русский язык
Обьясните пословицу: Я в лес , и он влез, я за вяз, а он завяз
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Гость:
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