Как переводится это слово parrots?
Английский язык
Как переводится это слово parrots?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово на русском попугай
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