Как переводится это слово parrots?

Английский язык
Как переводится это слово parrots?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово на русском попугай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
СРОЧНО!!! помогите, пожалуйста... "Вы познакомились с новыми историческими деятеля??и. Заслужил ли кто-либо из них ваши симпатии?" история, 8 кла...
Ответить
Математика
Люди помогите пожалуйста!!! решительный уравнение! упр.15 (б)
Ответить
Математика
12-2-?=12-5 как это делать? Помогите
Ответить
Математика
В парке гуляли 12 мам мланденцев на 5 меньше а детей постарше на 3 больше чем мланденцев.Сколько сколько мам и детей гуляли в парке.как записать кр...
Ответить
Русский язык
В каком ряду во всех словах все согласные мягкие? а. метеорит, утиль, очередь б. г??рань,опята,листва в. плесень, шея, ищу г. чинить, вещи,...
Ответить