Найдите в повести А.Пушкина "Станционный смотритель" описание "смиренно, но опрятной обители" станционного смотрителя, какой ее увидел повествователь впервые. Что привлекло его внимание и сохрнилось надолго в памяти?
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Найдите в повести А.Пушкина "Станционный смотритель" описание "смиренно, но опрятной обители" станционного смотрителя, какой ее увидел повествователь впервые. Что привлекло его внимание и сохрнилось надолго в памяти?
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