Численность каких народов невелика ?(в россии)

География
Численность каких народов невелика ?(в россии)
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Гость:
Ороки, чулымцы, ижоры, водь
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