СРОЧНО!!! помогите, пожалуйста... "Вы познакомились с новыми историческими деятеля??и. Заслужил ли кто-либо из них ваши симпатии?" история, 8 класс (Юдовская, Баранов)

История
СРОЧНО!!! помогите, пожалуйста... "Вы познакомились с новыми историческими деятеля??и. Заслужил ли кто-либо из них ваши симпатии?" история, 8 класс (Юдовская, Баранов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, потому что подкупали огромной и мощной силой,властью. Они сильные личности ,о них приятно читать. Это властные люди,которые много чего достигнут  в жизни 
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