В парке гуляли 12 мам мланденцев на 5 меньше а детей постарше на 3 больше чем мланденцев.Сколько сколько мам и детей гуляли в парке.как записать краткую запись задачи

Математика

В парке гуляли 12 мам мланденцев на 5 меньше а детей постарше на 3 больше чем мланденцев.Сколько сколько мам и детей гуляли в парке.как записать краткую запись задачи

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