В парке гуляли 12 мам мланденцев на 5 меньше а детей постарше на 3 больше чем мланденцев.Сколько сколько мам и детей гуляли в парке.как записать краткую запись задачи
Математика
В парке гуляли 12 мам мланденцев на 5 меньше а детей постарше на 3 больше чем мланденцев.Сколько сколько мам и детей гуляли в парке.как записать краткую запись задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-5=7(м)- младенцев 7+3=10(д)-детей постарше 12+10+7=29(л) КРАТКАЯ ЗАПИСЬ Ма.-12 Мл.-? на 5 меньче чем мам Д-? на 3 больше чем Младенцев всего ?
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