12-2-?=12-5 как это делать? Помогите
Математика
12-2-?=12-5 как это делать? Помогите
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12-2-?=12-5 12-2-?=7 10-?=7 ?=10-7 ?=3 Ответ: 3.
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