12-2-?=12-5 как это делать? Помогите

Математика
12-2-?=12-5 как это делать? Помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-2-?=12-5 12-2-?=7 10-?=7 ?=10-7 ?=3 Ответ: 3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В парке гуляли 12 мам мланденцев на 5 меньше а детей постарше на 3 больше чем мланденцев.Сколько сколько мам и детей гуляли в парке.как записать кр...
Ответить
Русский язык
В каком ряду во всех словах все согласные мягкие? а. метеорит, утиль, очередь б. г??рань,опята,листва в. плесень, шея, ищу г. чинить, вещи,...
Ответить
Русский язык
Найдите в повести А.Пушкина "Станционный смотритель" описание "смиренно, но опрятной обители" станционного смотрителя, какой ее увидел повествовате...
Ответить
География
Численность каких народов невелика ?(в россии)
Ответить
Обществознание
1.В каких смыслах употребляется понятие "общество"? Выпишите три-четыре основных признака общества. 2.Запишите определение понятия "общественные ...
Ответить