Осы созине мәтін курау біп-биік,жап-жақсы,қап-қатты,теп-терең,жап-жарық,сап-сары,қып-қызыл

Қазақ тiлi
Осы созине мәтін курау біп-биік,жап-жақсы,қап-қатты,теп-терең,жап-жарық,сап-сары,қып-қызыл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақстанда біп-биік таулар көп. Апкеме сатып әкелген кеудеше жап -жақсы. көлдегі мұз қап-қаты болып қатқан.таңғы арай жап жарық болып үйқымыздан еріксіз оятады.күз де жетті ,айналамыздың бәрі сап-сары. қызанақтар бақшада қып-қызыл болып пісіп тұр
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