Функция задана формулой у =0.3х-6.найдите значение аргумента, при котором значении функции равно -6,-3,0

Алгебра
Функция задана формулой у =0.3х-6.найдите значение аргумента, при котором значении функции равно -6,-3,0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)    -6 =0,3х - 6           -0,3х=0            х=0 2)    -3 = 0,3х -6          -0,3х = -3            х =10 3)      0 = 0,3х -6          -0,3х= -6            х = 20           
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