Функция задана формулой у =0.3х-6.найдите значение аргумента, при котором значении функции равно -6,-3,0
Алгебра
Функция задана формулой у =0.3х-6.найдите значение аргумента, при котором значении функции равно -6,-3,0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -6 =0,3х - 6 -0,3х=0 х=0 2) -3 = 0,3х -6 -0,3х = -3 х =10 3) 0 = 0,3х -6 -0,3х= -6 х = 20
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