Срочно написать сочинение на 4 страницы "Тарас Бульба" по плану: 1- Тарас Бульба - з??главный герой. 2- Характер Тараса Бульбы. 2.1.- Портрет настоящего казака. 2.2- Отношение Тараса к сыновьям. 2.3- Патриотизм Тараса Буль...
Литература
Срочно написать сочинение на 4 страницы "Тарас Бульба" по плану: 1- Тарас Бульба - з??главный герой. 2- Характер Тараса Бульбы. 2.1.- Портрет настоящего казака. 2.2- Отношение Тараса к сыновьям. 2.3- Патриотизм Тараса Бульбы. 3- Мнение читателя о герое произведения. 15 балов ща срочность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.В.Гоголь в повести «Тарас Бульба» рассказывает о борьбе украинского народа за независимость своего Отечества. События происходят в вольной республике Запорожская Сечь. Здесь воспитываются отважные, свободолюбивые и сильные духом казаки. Главным героем является старый полковник Запорожской Сечи Тарас Бульба, который мужественно сражается в боях за справедливость и православную веру, не жалея сил и жизни. В таком духе Тарас воспитывает своих сыновей Андрия и Остапа. Часто он относится к ним довольно жестко и со всей суровостью, но за этим сокрыта глубокая родительская любовь и гордость за своих детей. Тайком отец любуется Остапом , представляя его в будущем хорошим полковником. В Андрие он видит отважного воина запорожской Сечи. Бульба мечтает о том, как приедет на Сеч со своими сыновьями и гордо скажет всем: «Вот посмотрите, каких я молодцев привел к вам!» Больше всего на свете Тарас Бульба ценит родство «по душе, а не по крови». И своими делами доказывает это. Когда Андрий, влюбившись в прекрасную полячку, изменяет казакам, он убивает своего младшего сына. Но, когда наступает смертный час старшего сына Остапа, Тарас невероятными усилиями пробирается в Варшаву на площадь, где происходит казнь. Рискуя своей жизнью, он откликается на немощный крик умирающего сына, поддерживая его. Тарас Бульба – мудрый атаман. В жестокой битве он поднимает дух казакам, выкрикивая: «Есть ли порох в пороховницах?» И в свой последний час в смертельном бою казаки стремятся увидеть своего старого полковника. Умирая, Тарас меньше всего думает об огне, « которым собираются его палить». Все мысли заняты безопасностью его товарищей. Последней командой он предупреждает казаков об угрозе, и тем самым спасает им жизнь. В своей повести Н.В.Гоголь показывает, что такую мощь, такую преданность своим товарищам, такой дух, которым обладает Тарас Бульба, не способны уничтожить никакой огонь и никакая сила.
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