Ребят поможите по быстрому конспект написать по истории. Сословие в XVII в "низы" о??щества

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Население государства может состоять или из различных этнографических групп, или из одной нации, но в любом случае состоит из разных общественных союзов (классов, сословий). Сословие – социальная группа с закрепленными законом наследственными правами и обязанностями, окончательно сложившаяся на основе классовых отношений феодализма. На протяжении веков многие историки, философы и ученые уделяли проблеме сословий огромное внимание. Одним из них был выдающийся русский историк В.О. Ключевский, который посвятил этой теме книгу под название “История сословий в России”, в которой он рассмотрел положение различных слоев русского общества. В результате сословного деления общество представляло собой пирамиду, в основании которой стояли социальные низы, а во главе находился высший слой общества. Проще всего рассматривать положение сословий в России по векам. В своей работе я постараюсь осветить историю сословий в России с XVII по XX века. Сословия в России XVII века Гражданская война в России начала XVII в., составной частью которой стала цепь народных восстаний (Хлопка, Болотникова и др.), открыла целую эпоху мощных социальных потрясений. Вызваны они были усилением натиска феодалов, государства на народные низы, прежде всего окончательным закрепощением крестьянства, основной массы населения России. Логика, диалектика истории, помимо прочего, состоит в том, что укрепление государства — результат трудовых и ратных усилий народных низов — сопровождается ухудшением положения последних, усилением давящего на них пресса всяких податей, барщинных и иных повинностей. Всякое действие порождает противодействие, в том числе и в обществе, во взаимоотношениях классов и сословий. Во всяком обществе не могут не возникать социальные противоречия, которые, в свою очередь, в периоды крайнего их обострения порождают столкновения интересов, стремлений. Они принимают разные формы — от ежедневной борьбы (невыполнения или плохого выполнения повинностей, борьбы в судах за землю) до открытых восстаний, вплоть до наивысшей их формы — гражданских войн больших масштабов. XVII столетие в истории России современники недаром назвали «бунташным веком».