Проверь себя! запиши значения только тех выражений, которые ты помнишь.8+7 6+8 9+4 7+6 12-7 13-6 14-6 15-7 12-8 13-7 15-8 14-8
Математика
Проверь себя! запиши значения только тех выражений, которые ты помнишь.8+7 6+8 9+4 7+6 12-7 13-6 14-6 15-7 12-8 13-7 15-8 14-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15 2)14 3)13 4)13 5)5 6)7 7)8 8)4 9)6
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