Проверь себя! запиши значения только тех выражений, которые ты помнишь.8+7 6+8 9+4 7+6 12-7 13-6 14-6 15-7 12-8 13-7 15-8 14-8

Математика

Проверь себя! запиши значения только тех выражений, которые ты помнишь.8+7 6+8 9+4 7+6 12-7 13-6 14-6 15-7 12-8 13-7 15-8 14-8

Автор: Гость