Сколько молекул кислорода (О) содержится в 2 молях. Найти массу С решением и формулой, пожалуйста
Химия
Сколько молекул кислорода (О) содержится в 2 молях. Найти массу С решением и формулой, пожалуйста
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Гость:
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