30 прилагательных на казахском языке с переводом Помогите пожалуйста !
Қазақ тiлi
30 прилагательных на казахском языке с переводом Помогите пожалуйста !
Ответ(ы) на вопрос:
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Красивая-сұлу,əдемі добрая-мейрімді плохой-жаман длинный-ұзын короткий-қысқа Дорогой-1)қымбат 2)құрметті сухой-құрғақ Грязный-лас белый-ақ чистый-таза красный-қызыл Большой-үлкен маленький-қішкентай холодный-салқын теплый-жылы двухэтажный-екі қабатты тесный-тар черный-қара Зеленый-жасыл синий-көк интересный-қызықты Круглый-доңғалақ квадратный-төртбұрышты строгий-қатаң, Разноцветный-түрлі-түсті Голубой-көгілдір Милый-сүкімді Желтый-сары Быстрый-тез
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