Сделайте вывод: если есть(вибрация) гортани то согласный называется?

Русский язык
Сделайте вывод: если есть(вибрация) гортани то согласный называется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По соотношению шума и голоса согласные делятся на звонкие и глухие.  При произнесении звонких согласных слышен и голос, и шум, а глухих – только шум.  Глухие нельзя произнести громко. Их нельзя прокричать.  Если есть дрожание (вибрация) гортани, то согласный звонкий, если дрожания нет,то согласный глухой. зуб-суп (з-звон., произносится с голосом и при произнесении голосовые связки вибрируют, с-глух., произносится без голоса и слышен только шум, голосовые связки не вибрируют), бочка-почка (б-звонк., п-глух.), шар-жар (ш-глух., ж-звонк.), гол-кол (г-звон., к-глух), том-дом (т-глух, д-звон.)
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