Сделайте вывод: если есть(вибрация) гортани то согласный называется?

Гость: Гость:

По соотношению шума и голоса согласные делятся на звонкие и глухие. При произнесении звонких согласных слышен и голос, и шум, а глухих – только шум. Глухие нельзя произнести громко. Их нельзя прокричать. Если есть дрожание (вибрация) гортани, то согласный звонкий, если дрожания нет,то согласный глухой. зуб-суп (з-звон., произносится с голосом и при произнесении голосовые связки вибрируют, с-глух., произносится без голоса и слышен только шум, голосовые связки не вибрируют), бочка-почка (б-звонк., п-глух.), шар-жар (ш-глух., ж-звонк.), гол-кол (г-звон., к-глух), том-дом (т-глух, д-звон.)