По истории, 7 класс 1 Название движения 2.перевод 3.кто поддерживал 4.лидерв 5.требования 6.итоги

История
По истории, 7 класс 1 Название движения 2.перевод 3.кто поддерживал 4.лидерв 5.требования 6.итоги
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АСТРАХАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - 1705 ГОД:  ПРИЧИНЫ: ЦАРЬ ИЗДАЛ УКАЗ ОБ ОБРЕЗАНИИ БОРОД И ПЛАТЬЕВ  участники: русские, персы, армяне ( стрельцы, купцы )  результат: восстание подавлено.  ВОСТАНИЕ К. А. БУЛАВИНА - 1707 ГОД:  причины: экспедиция по розыску беглых крестьян  участники: козаки, украинцы, тамбовцы, булавинцы  результат: восстание подавлено.  БАШКИРСОКЕ ВОССТАНИЕ ( 1705 - 1711 ГОДЫ ):  причины: прибытие в Уфу царсикх чиновников ( для сбора налогов и призыва на военную службу )  участники: башкирцы, мусульмане  результат: восстание подавлено.  РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ - 1716 ГОД:  причины: для старообрядцев установили подати в двойном размере  участники: старообрядцы  результат: высступления продолжались ещё долгое время  значение: самосожжение старообрядцев.  ВЫСТУПЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЛЮДЕЙ - 1720 И 1722 ГОДЫ:  причины: нечеловеческие условия труда, многомесячный отрыв от своих семей  участники: работные люди  результат: выступления продолжались долгое время  значение: царь издал указ: "Содержать работы порядочно. Устанавливать справедливые нормы".
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