Ребята! Подскажите, пожалуйста, как пишется предложение ( с какими знаками препинания) "Я рада видеть, как солнце светит." ИЛИ "Я рада видеть как солнце светит."? Помогите!!! Нужна ли запятая после слова видеть? Заранее спасиб...
Русский язык
Ребята! Подскажите, пожалуйста, как пишется предложение ( с какими знаками препинания) "Я рада видеть, как солнце светит." ИЛИ "Я рада видеть как солнце светит."? Помогите!!! Нужна ли запятая после слова видеть? Заранее спасибо С:
Ответ(ы):
Гость:
Перед союзом как ставится запитая
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