На 100 рублей девочка купила плитку шоколада, конфеты и печенье. Плитка шоколада ст??ит 20 рублей, конфеты - 60 рублей. Сколько денег девочка заплатила за печенье?

Математика

На 100 рублей девочка купила плитку шоколада, конфеты и печенье. Плитка шоколада ст??ит 20 рублей, конфеты - 60 рублей. Сколько денег девочка заплатила за печенье?

Автор: Гость