На 100 рублей девочка купила плитку шоколада, конфеты и печенье. Плитка шоколада ст??ит 20 рублей, конфеты - 60 рублей. Сколько денег девочка заплатила за печенье?
Математика
На 100 рублей девочка купила плитку шоколада, конфеты и печенье. Плитка шоколада ст??ит 20 рублей, конфеты - 60 рублей. Сколько денег девочка заплатила за печенье?
Ответ(ы):
Гость:
Это же логично: 1)20+60=80(руб)шоколад и конфеты 2)100-80=20(руб)печенье
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В январе в Африке самый высокий угол падения солнечных лучей: А)над Северным тропиком. Б)над экватором.В)над Южным тропиком.
Математика
Первый отрезок на 8 см длиннее второго а третий на 4 см короче второго на сколько сантиметров первый отрезок длиннеетретьего