На 100 рублей девочка купила плитку шоколада, конфеты и печенье. Плитка шоколада ст??ит 20 рублей, конфеты - 60 рублей. Сколько денег девочка заплатила за печенье?

Математика
На 100 рублей девочка купила плитку шоколада, конфеты и печенье. Плитка шоколада ст??ит 20 рублей, конфеты - 60 рублей. Сколько денег девочка заплатила за печенье?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это же логично: 1)20+60=80(руб)шоколад и конфеты 2)100-80=20(руб)печенье
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