Напишите пожалуйста 1,2,3 лицо мн.ч слова скрипит

Русский язык
Напишите пожалуйста 1,2,3 лицо мн.ч слова скрипит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Только у имён сущ. можно определить лицо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Наидите ошибки исправте их
Ответить
Литература
"Какие фразеологизмы или пословицы характеризуют Гагина из повести Тургенева Ася"
Ответить
Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ Масса 7/10 кг железа занимает объём 1(целая) 2/5 метров кубических.Ско??ько объём займёт 2(целая) 3/7?
Ответить
Математика
Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 ч продолжался 13/10 этого времени , так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выст...
Ответить
Физика
Пожалуйста,решите что можете,желательно подробно 1 Какая работа должна быть совершена для остановки автомобиля массой 5 т,движущегося со скорос...
Ответить