Напишите пожалуйста 1,2,3 лицо мн.ч слова скрипит
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Напишите пожалуйста 1,2,3 лицо мн.ч слова скрипит
Ответ(ы):
Гость:
Только у имён сущ. можно определить лицо.
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