Пожалуйста,решите что можете,желательно подробно 1 Какая работа должна быть совершена для остановки автомобиля массой 5 т,движущегося со скоростью 72км/ч? 2 Определите полную механическую энергию космического корабля массой...
Физика
Пожалуйста,решите что можете,желательно подробно 1 Какая работа должна быть совершена для остановки автомобиля массой 5 т,движущегося со скоростью 72км/ч? 2 Определите полную механическую энергию космического корабля массой 2т,движущегося на высоте 300 км со скоростью 8км/с. 3 Какую скорость должен иметь паровой молот массой 1470 кг, чтобы его энергия в момент удара была равна 2940Дж?
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