ДАЮ 8+4балов определите лексическое и грамматическое значение слов бережный и бережливый (только напишите ясно и понятно бережливый,лекс.знач.-............................. бережливый - грам.знач.-...............................

Русский язык

ДАЮ 8+4балов определите лексическое и грамматическое значение слов бережный и бережливый (только напишите ясно и понятно бережливый,лекс.знач.-............................. бережливый - грам.знач.-........................................ бережный-лекс.знач.-........................................ бережный-грам.знач.........................................)

Автор: Гость