ДАЮ 8+4балов определите лексическое и грамматическое значение слов бережный и бережливый (только напишите ясно и понятно бережливый,лекс.знач.-............................. бережливый - грам.знач.-...............................

Русский язык
ДАЮ 8+4балов определите лексическое и грамматическое значение слов бережный и бережливый (только напишите ясно и понятно бережливый,лекс.знач.-............................. бережливый - грам.знач.-........................................ бережный-лекс.знач.-........................................ бережный-грам.знач.........................................)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ударение: бЕрежный- прил. Заботливый,внимательный. Значение слова бережливый. Ударение:бережлИвый- прил. Осмотрительно и осторожно расходующий что-либо. 
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